Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ ruszy już 29 kwietnia. Zobaczcie co będzie się tam działo!

W dniach 29.04-03.05.2023 roku ponad 30 zamkowych komnat i salonów Zamku Książ w Wałbrzychu zostanie bogato ozdobionych kwiatowymi kompozycjami, stworzonymi pod okiem mistrzów przez florystów z całej Polski. Podróże dookoła świata, angielski ogród, zaginione perły i szkoła tworzenia koronek – to jedne z tematów, na podstawie których, w najpiękniejszych zamkowych przestrzeniach, powstaną kreatywne dekoracje z wykorzystaniem kwiatów i trwałych, naturalnych materiałów. Za wystrój zamkowych przestrzeni odpowiadają prawdziwi profesjonaliści: floryści należący do Stowarzyszenia Florystów Polskich, Międzynarodowego Instytutu Florystyki, a także specjaliści należący do Mistrzowskiej Szkoły Florystyki Macieja Krzusa oraz absolwenci i uczniowie kierunku florysta z Dolnośląskiego Zespołu Szkół z Jawora.

W tym roku na Festiwali Kwiatów w Książu będzie „Ma Fantaisie"

Nowością podczas XXXIII Festiwalu Kwiatów i Sztuki będzie udostępnienie turystom V piętra Zamku Książ, gdzie powstanie kwiatowa aranżacja nawiązująca do jednego z ulubionych miejsc wypoczynku księżnej Daisy, „Ma Fantaisie" czyli Mojej Fantazji. W oryginale, były to dwa połączone gankiem niewielkie domki kryte strzechą, wybudowane według projektu i na prośbę Daisy. Podczas tegorocznego Festiwalu, na V piętrze Zamku zobaczycie kwiatową wystawę nawiązującą do tego miejsca, przygotowaną według pomysłu i wizji artystycznej Mistrzów Florystyki z Międzynarodowego Instytutu Florystycznego.

Jak co roku, podczas Festiwalu, nie zabraknie też atrakcji dla dzieci w postaci warsztatów florystycznych, kreatywnych zabaw i konkursów z nagrodami. Dodatkowo na terenie zamku będzie można spotkać animatorów, którzy wcielą się postaci związane z historią Zamku Książ, jak np. Księżną Daisy, jej męża Jana Henryka XV czy ich nadwornego kucharza rodem z Francji, Louisa Hardouina.