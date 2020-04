Fryzjerzy, kosmetyczki, tatuażyści przechodzą kryzys. Dla nich epidemia koronawirusa to również trudny czas

- Prowadzę w Zielonej Górze salon kosmetyczny, zatrudniam dwie osoby. Decyzję o zamknięciu podjęłam już 13 marca. Zrobiłam to z obawy o zdrowie swoje, pracowników, ale też klientów – mówi Marzena Rószczko, zielonogórzanka. – Nie czekaliśmy na decyzję rządu, bo zdawaliśmy sobie sprawę z zagrożenia. Pomimo wprowadzonych środków bezpieczeństwa, masek, dezynfekcji całego sprzętu, ryzyko było zbyt duże. Wierzyłam również w to, że gdy wszyscy, jako społeczeństwo, zostaniemy w domach, to powstrzymamy epidemię. Łudziłam się, że gdy wstrzymamy się z naszą codzienną aktywnością, to razem pokonamy koronawirusa. Niestety, tak się nie stało. Teraz pozostaje czekać, w jaki sposób państwo nam pomoże – tłumaczy nasza rozmówczyni.

