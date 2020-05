Galeria pod Topolami w ruinie. Właściciel nie płaci miastu podatku. Zapowiedzi o remoncie były tylko pustymi obietnicami

Zielonogórzanie wielokrotnie zgłaszali się do redakcji „GL” z pytaniami dotyczącymi Galerii Pod Topolami. Martwił ich stan techniczny całego obiektu, który nie dość, że straszy to jeszcze może stanowić zagrożenie. Mieszkańcy zwracali nam uwagę, na okropny bałagan w centrum miasta oraz coraz gorszego zabezpieczenia terenu galerii.

Co dalej z galerią Pod Topolami? Na razie to miejsce straszy

Problem jednak w tym, że w kolejnych miesiącach inwestycja została wstrzymana, a Galeria Pod Topolami zamknięta na cztery spusty. W telefonicznych rozmowach właściciel zapewniał nas, że to jedyne przejściowe problemy związane z trudną sytuacją na rynku budowlanym, że wkrótce będzie się z nami informował w sprawie wznowienia prac remontowych. Tak się jednak nie stało. Mijały kolejne miesiące, a budynek popadał w coraz większą ruinę. Pojawiły się również plotki, że firma zarządzająca obiektem znajduje się trudnej sytuacji finansowej…

Miasto skierowało sprawę do sądu

- To prawda, my również otrzymaliśmy podobne informacje, które dotarły do nas z drugiej ręki – twierdzi Dariusz Lesicki, wiceprezydent Zielonej Góry. Okazuje się, że w ostatnim czasie miasto skierowało do sądu sprawę przeciwko właścicielowi galerii w celu egzekucji należności za podatek od nieruchomości. – Nie otrzymujemy należnych nam wpłat od 2018 roku. Postanowiliśmy wszcząć postępowanie egzekucyjne, aby odzyskać te pieniądze. To kilkaset tysięcy złotych – twierdzi Lesicki.