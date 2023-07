Prokuratura Okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie pożaru składowiska odpadów w Zielonej Górze Przylepie

– Nie mamy podejrzeń, żeby dochodziło do opieszałości. Postępowanie sądowe jest obwarowane tym, że sędzia jest zobowiązany do przeprowadzenia dowodów na rozprawie, dlatego podejrzewam, że dlatego to postępowanie trwa. Myślę, że powinno się w niedługim czasie skończyć – uważa E. Antonowicz.