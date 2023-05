Goście z całego świata chwalili wystawę psów Babimoście! Trwała trzy dni | ZDJĘCIA

Babimost. Wystawy psów rasowych

Od piątku do niedzieli w Babimoście odbywają krajowe i międzynarodowe wystawy psów rasowych. Dla wielu hodowców to pierwsze w sezonie wydarzenie na powietrzu. Wystawcy chwalą miejsce, organizację wydarzenia i profesjonalne podejście sędziów. Rozmach jest ogromny przyjechało ok. 1700 wystawców z odległych zakątków świata, z kilkunastu państw. To ponad 2200 psów. Pierwszego dnia prezentowały się psy z grup FCI: 7, 8, 9 i 10.

W sobotę i niedzielę, 6-7 maja odbywa się Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych, a tylko w niedzielę, 7 maja - Krajowa Wystawa Szpiców Miniaturowych - Pomeranian.

Zobacz piękne psy z drugiego dnia wydarzenia.