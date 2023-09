Inwestycja sprzed kilkunastu lat już nie przynosi takich oszczędności, jak kiedyś. W planie jest nowa

Ksiądz proboszcz przyznaje, że pomysły były na tamte czasy bardzo dobre, ale dzisiaj mają jedenaście lat.

– Są pompy ciepła, gaz i fotowoltaika. To działa naprzemiennie, co nie da rady dać wystarczającej energii, to się dokłada gazem. Pompy pracują do pewnego momentu. W temperaturze -5 jeszcze pracują, ale jeśli jest -10, to ledwo dychają, więc musi się wtedy przełączyć automatycznie gaz. Fotowoltaika też produkuje mi prąd – wyjaśnia.