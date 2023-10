Wielomilionowa inwestycja zakończyła się w Zakładzie Karnym w Krzywańcu ZOBACZ WIDEO I ZDJĘCIA

– To jeden z budynków, które powstały w 1936 roku. Dawniej na tym terenie znajdowały się koszary, w których zamieszkiwała obsługa fabryki uzbrojenia – wyjaśnia dyrektor Janowski. – Postanowiliśmy przywrócić dawną świetność temu budynkowi. Zostawiliśmy detale architektoniczne, jak wieżyczka. Dawniej ten budynek pełnił funkcję sali odpraw i kina. W jednej części zrobiliśmy salę widowiskową. Druga część została zaadaptowana na salę gimnastyczną. Jeszcze nie jest do końca wyremontowana i oddana do użytku, ale jest pewna ciekawostka. Na jednej ze ścian znajduje się oryginalny fresk robiony w mokrym tynku z 1936 roku.