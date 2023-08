Jak zmienić życie zawodowe o 180 stopni? To udało się pani Agnieszce ze Świdnicy. Zwierzęta, to dla jej miłość, życie i teraz też praca

Praca. Można zmienić zawód. Wystarczy pomysł i chęci

Do dużej piaskownicy, co chwilę przychodzą kolejne psy. Niektóre trochę kopią, inne od razu się kładą i wylegują. Inne znajdują cień. Kolejne chodzą krok w krok za swoimi opiekunami. Kiedy ktoś zbliża się do ogrodzenia, witają go chórem.

– To nie jest sposób na zarabianie pieniędzy. To trzeba kochać, żeby to robić – mówi Agnieszka Hałuszczak, która 13 miesięcy temu założyła hotelik dla zwierząt w Świdnicy pod Zieloną Górą.

Postanowiła zmienić pracę, a akurat zachorowała jej suczka. Pomyślała, że skoro opiekuje się nią, mogłaby też innymi. Skończyła kurs instruktora psów, kończy kurs z behawiorystyki. A do końca roku, chce też skończyć ten dotyczący psychologii psa.