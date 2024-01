Światełko do nieba. Czy konieczne są fajerwerki? Coraz więcej przeciwników strzelania

Światełko do nieba. Licytacja

Światełko do nieba. Strzelać czy nie?

Co na to mieszkańcy? - Nie popieram tego pomysłu. Co z ptakami, które zamieszkują przy jeziorze? Co z bezpańskimi kotami, które błąkają się pod SCKiW? Co z psami, które siedzą na podwórkach i wychodzą na spacer? – pytała pani Patrycja. Ten komentarz poparło kilkanaście osób.

Internauci przypomnieli też miasta, w których nie strzelano już w sylwestra i wymieniali inne możliwości zorganizowania atrakcji na niebie, np. pokaz świateł z dronów układających się w dłonie z sercem.

Zdaniem pani Małgorzaty zamiast petard można byłoby zrobić pokaz laserowy z muzyką filmową.