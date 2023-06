33. książka pisarza z Zielonej Góry. "Kocha, nie oczekując wzajemności". Alfred Siatecki tym razem pokazał, jak niezwykłe są psy

– Kiedy mój pies miał odejść, to dosłownie ode mnie odszedł. Pytałem panią znającą się na psychice psów, mówiła, że te psy są tak inteligentne, nie chcą sprawić bólu swojemu panu, same odchodzą, albo idą do lasu i tam umierają. Mój pies poszedł ulicą Wrocławską w Zielonej Górze i rzucił się pod samochód – relacjonuje pisarz. – Widziałem jego ciało w schronisku. Z tej ulicy zawiozła go tam straż miejska. Bohater mojej książki powiedział sobie wtedy: „Nigdy więcej psa”. Wytrzymał w tym postanowieniu niedługo. Następny był pies niezwykle sympatyczny. Występuje w książce, jako Alma, to berneński pies pasterski. Też żył tylko 10 lat. I kolejny pies mojego bohatera, znowu był niechciany, to był pies rasy beagle. To psy myśliwskie, hałaśliwe, szczekają, przeszkadzają. Ale mój bohater wziął go. Jednak też miał go dość i kiedy postanowił się go pozbyć, wywiózł go do leśniczówki w Niemczech. Minęły dwa lub trzy tygodnie, patrzy, a pies stoi przed jego bramą. Przeszedł 300, może 500 kilometrów. To jest pies, który kocha, nie oczekując wzajemności – wyjaśnia Alfred Siatecki.