Jedyne miejsce w Zielonej Górze, którego nie znoszą kleszcze? To park w Zatoniu. Teraz kwitnie i intensywnie pachnie czosnek niedźwiedzi

Warto zobaczyć w Zielonej Górze. Tam kwitnie teraz czosnek niedźwiedzi

Czosnek niedźwiedzi. Można kupić cebulki i posadzić w ogródku

Przypomnijmy, w czosnku niedźwiedzim jest dużo mikroelementów, takich jak fosfor, magnez, mangan, potas, selen, siarka, sód, wapń i żelazo) oraz witamin - witaminy z grupy B: B1, B2, B3 i witamina C. Takie bogactwo sprawia, że ten czosnek, podobnie, jak ten pospolity, ma dużo właściwości leczniczych.

Czosnek niedźwiedzi jest pod ochroną, ale można mieć do niego dostęp, albo kupując gotowy w torebkach jako przyprawę, albo w sklepie ogrodniczym, kupując cebulki i sadząc we własnym ogródku. Tylko wtedy można go zbierać bez przeszkód. Ale też trzeba uważać, żeby nie pomylić liści z np. trującą konwalią.