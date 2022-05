Miłośnicy rolek przejadą ulicami Zielonej Góry. Możesz znaleźć się wśród nich. Zobacz, jak będzie przebiegało święto rolek w naszym mieście!

O 19.30 uczestnicy wyruszą na przejazd ulicami miasta, które na ten czas zostaną wyłączone z ruchu przez zielonogórską policję.

- To wyjątkowa okazja, aby legalnie przejechać na rolkach ulicami miasta i to w asyście policji i ratowników medycznych – z uśmiechem zachęca Malwina Gasztyk, organizatorka 6 Night Skating Zielona Góra. - Jest to też sposób na poznanie nowych ludzi, których łączy wspólna pasja jazdy na wrotkach i rolkach – dodaje.