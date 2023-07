Kaczy Dół w Zielonej Górze znów otwarty! To miejsce przeszło totalną metamorfozę. Teraz może być wizytówką miasta

Inwestycje w Zielonej Górze. Odnowiony Kaczy Dół

Kaczy Dół w Zielonej Górze. Co się działo na otwarciu?

Kaczy Dół w Zielonej Górze. Wartość prac

Metamorfoza Kaczego Dołu do efekt połączenia dwóch zwycięskich projektów z budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy oczekiwali budowy toru speedrowerowego oraz bike parku - profesjonalnego pumptracku do jazdy na rowerach, deskorolkach i hulajnogach. Miasto dołożyło 500 tys. złotych. A zielonogórzan pytano o to, jakie atrakcje jeszcze by widzieli w Kaczym Dole. Odbyły się konsultacje społeczne i mamy prace zakończone. Inwestycja kosztowała ponad 2 miliony złotych.

Czytaj też: