Kalendarz wydarzeń kulturalnych w regionie. Będą koncerty i wystawy. Zobacz, ile się dzieje

W piątek, 3 marca, o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Miasteczku odbędzie się wernisaż wystawy prac niepowtarzalnej artystki – Krystyny Betiuk.

Krystyna Betiuk to wszechstronna artystka. Kocha malarstwo, ceramikę, tworzy formy przestrzenne, zajmuje się szeroko rozumianą edukacją. Wystawa „Wizje (nie)konkretne” to okazja, by zapoznać się z wycinkiem twórczości tej wyjątkowej kobiety.

Wernisażowi towarzyszyć będzie występ Stanisława Jordanow – gitarzysty, muzyka.