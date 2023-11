Kiedy znów przejedziemy przez rondo Haliny Lubicz? Co dalej z innymi inwestycjami?

Nasi Czytelnicy pytają o inwestycje drogowe, między innymi o to kiedy, zakończą się roboty na rondzie Haliny Lubicz, po co nam zbiornik retencyjny i czy remontowane będą poszczególne ulice. W mieście wiele się dzieje i wszystko wskazuje na to, że dziać będzie się nadal.

- Wiem, że to konieczne, ale naprawdę utrudnia nam życie i chciałabym, by się te roboty tu już skończyły, a autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji wróciły na swoje dawne trasy – mówi Marzena Tamaryszko.

Tymczasowa organizacja ruchu przewidziana jest do końca miesiąca

Prace na Zaciszu, i nie tylko tam, to projekt pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra – etap I.", który wart jest 56 mln zł. I dzięki któremu obfite opady deszczu nie będą już dokuczliwe dla mieszkańców.

Roboty budowlane na rondzie Haliny Lubicz powoli dobiegają końca. Tymczasowa organizacja ruchu – wyłączenie ronda z ruchu, przejazd parkingiem Enei i po drugiej stronie ulicy przez parking przy kwiaciarni) – jak informuje ZWIK – przewidziana jest do końca tego miesiąca.

Roboty związane z deszczówką na osiedlu Zacisze. Rondo Haliny Lubicz zniknęło. Trwa inwestycja. To tutaj rozpocznie się druga część Trasy Aglomeracyjnej Michał Kalinowski

Budowa zbiornika retencyjnego przy ulicy Foluszowej

Podobny termin zakończenia prac wyznaczony został dla budowy zbiornika retencyjno –rozsączającego przy ulicy Foluszowej. Powstaje on w miejscu przedwojennej oczyszczalni ścieków, zbudowanej w 1934 roku na Złotej Łączy, do której spływały ścieki z miasta. Zanim ruszyła budowa obiekt ten został rozebrany.

Teraz powstaje specjalistyczny, awaryjny przelew boczny cieku Łącza, który tamtędy przepływa i do którego będzie odprowadzana deszczówka. Koszt inwestycji to ponad 6 mln zł.

Obiekt ma pomóc miastu unikać zalań i podtopień podczas ulewnych deszczy. Inwestycja pozwoli przechwycić duże ilości wód opadowych, rozpadowych z miasta, ale także zabezpieczyć przed dużą falą opadów, która płynęła do Zielonej Góry Przylepu i Czerwieńska.

Roboty związane z deszczówką na osiedlu Zacisze. Rondo Haliny Lubicz zniknęło. Trwa inwestycja. To tutaj rozpocznie się druga część Trasy Aglomeracyjnej Michał Kalinowski

Najpierw deszczówka, a potem niech się buduje Aglomeracyjna (etap drugi)

- Dobrze, że te roboty, choć uciążliwe dla mieszkańców, prowadzone są teraz, a nie po budowie Trasy Aglomeracyjnej, która przecież niedługo się zacznie – zauważa Tadeusz Borowczak. Niektórzy mieszkańcy bowiem pytają, dlaczego nie wyremontuje się ulicy Foluszowej od zakładu Kaczmarka dalej. A tam właśnie pobiegnie Trasa Aglomeracyjna. Do jej wybudowania zgłosiły się trzy firmy…

Trasa ma pobiec nowym szlakiem, z prawej strony (jadąc od Zacisza) mostku, dalej do torów kolejowych (na Żary). Tu powstanie nowy wiadukt (20 metrów), i dalej prosto do kolejnych torów kolejowych (na Poznań) i pobiegnie wzdłuż nich, by w pobliżu zakładu kostki brukowej wyjść na ulicę Foluszową. Tu pójdzie zakrętem, omijając ogródki działkowe i zakończy się na nowo wybudowanym rondzie. Ale Trasa Aglomeracyjna miała połączyć się z Trasą Północną? I tak będzie, ale odcinek od nowego ronda przy os. Leśny Dwór do nowego ronda na Trasie Północnej powstanie już w ramach innego zadania, a mianowicie budowy obwodnicy zachodniej. Ta przez nowy most w Pomorsku pobiegnie aż do Sulechowa…

Roboty związane z deszczówką na osiedlu Zacisze. Rondo Haliny Lubicz zniknęło. Trwa inwestycja. To tutaj rozpocznie się druga część Trasy Aglomeracyjnej Michał Kalinowski

Trasa Aglomeracyjna (drugi etap) za trzy lata będzie gotowa

Długość drugiego odcinka Trasy Aglomeracyjnej to około 2.473 metry – z czego 2.253 metry znajdują się w zamówieniu podstawowym, a 220 metrów w dodatkowym. Będzie to droga jednojezdniowa z dwoma pasami po 3,5 metra szerokości każdy. Prędkość projektowa drogi wyniesie 60 km/h. W obrębie skrzyżowań, wyjazdów z jezdni dodatkowych, a także części zjazdów droga będzie poszerzona o dodatkowy pas do skrętu lub pas włączenia. Powstaną też ścieżki pieszo-rowerowe.

Koszt inwestycji to około 80 milionów złotych (Zielona Góra otrzymała 65 mln zł dofinansowania z Polskiego Ładu). Nowy odcinek Trasy Aglomeracyjnej zgodnie z planem ma być gotowy do użytku za trzy lata.

Forum Lokalnego Biznesu - wywiad z Adamem Aniszewskim