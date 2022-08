Kobieta po rozstaniu płaciła kartą swojego byłego partnera. Grozi jej 10 lat więzienia

Mężczyzna rozpoznał na nagraniach swoją byłą partnerkę, z którą rozstał się kilka tygodni wcześniej. Kiedy byli razem, partnerka często bywała w jego mieszkaniu, czasem zostawała tam sama. To właśnie wtedy mając dostęp do dokumentów bankowych swojego partnera skopiowała dane karty do aplikacji w telefonie. Wtedy telefon zachowuje się tak jak karta bankowa przyłożona do terminala płatniczego.