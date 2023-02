Koniec przedszkola z długą tradycją. Co się stało? Gdzie dzieci znajdą opiekę? O sprawie wie już minister edukacji Eliza Gniewek-Juszczak Mariusz Kapała

W budynku przy ul. Moniuszki w Otyniu przedszkole działało jeszcze przed wojną i po wojnie. To siedziba zakonu, oddana do użytku w 1895 roku Mariusz Kapała / GL Zobacz galerię (10 zdjęć)

– Nigdy nie ma dobrego czasu na likwidację, nigdy. Czy mówi się to na początku, dwa lata wcześniej, czy rok wcześniej, to nigdy nie jest to najlepszy czas – wyjaśnia przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Co się stało?