Koronawirus w Lubuskiem. Zostań w domu i posłuchaj recitalu online sulechowskiego muzyka i kompozytora Daniela Grupy!

Kultura solo? Mimo wszystko to brzmi strasznie

O „Recitalu” czytamy na stronie artysty: to autorski program Daniela Grupy, w którym znalazły się jego własne kompozycje i wspomnienia przeplatane subtelną nutą humoru i ironii. Publiczność zafascynują również nieszablonowe wykonania muzyki klasycznej, m.in. Bacha, Chopina i Rachmaninowa. Będzie także zaskoczona odważnymi aranżacjami współczesnych evergreenów.

Kim jest Daniel Grupa

Nazywam się Daniel Grupa. Urodziłem się w 1975 roku w Sulechowie. Studiowałem kompozycję na Akademii Muzycznej w Poznaniu i muzykologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obu tych kierunków nie ukończyłem. W wieku siedemnastu lat rozpocząłem pracę w Teatrze Dramatycznym w Kaliszu. Miały tam miejsce premiery moich pierwszych utworów - Concertino na fortepian i orkiestrę smyczkową, i kwartet smyczkowy. Równolegle odkryłem świat gór i wspinaczki. Pierwsze kursy wspinaczkowe robiłem na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i wspinałem się w Tatrach. Jednak po kilku latach wspinania w wyniku wypadku złamałem obie ręce i na wiele lat zrezygnowałem z gór. Rozpocząłem wtedy współpracę z wieloma artystami polskiej sceny muzycznej, pisałem muzykę do filmu i teatru. Aranżowałem i robiłem instrumentacje na orkiestry symfoniczne, stałem również za pulpitem dyrygenckim. W 2010 roku wróciłem w góry. Wspinałem się zimą w Tatrach, w czeskich lodospadach, w Śnieżnych Kotłach. Próbowałem wejść zimą na Mount Blanc, ale wycofałem się z powodu zagrożenia lawinowego. Wszedłem na Kazbek i Tetnuldi na Kaukazie, na Grossglocknera w Taurach Wysokich. Obecnie przygotowuję się do wyprawy na Szczyt Korzeniewskiej (7105 m n.p.m.) w górach Pamiru. Od dziesięciu lat jestem szefem artystycznym Festiwalu Muzyki Fryderyka Chopina w Sulechowie, a w 2015 zostałem prezesem Klubu Wysokogórskiego w Zielonej Górze. W roku 2012 rozpocząłem współpracę z Anią Wyszkoni i jako pianista współpracuję z nią do dnia dzisiejszego.

Źródło: facebook.com/danielgrupaofficial