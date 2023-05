List doleciał balonem do Zielonej Góry z Niemiec. To mała karteczka. Nie ma danych nadawcy. O co chodziło?

Znaleziona karteczka. Krótki list z balonem

Pan Tadeusz zapewnia, że gdyby był adres lub numer telefonu to by się skontaktował i powiedział, jak daleko balon doleciał. Liczy jednak, że może autorka, kiedy zobaczy zdjęcie listu w Internecie, dowie się, gdzie został znaleziony.

– Karteczka pewnie długo leżała, bo jest już wyblakła. Padał na nią śnieg i deszcz. Trudno odczytać, co jest napisane – opowiada Tadeusz Sobol i pokazuje różową karteczkę zapisaną pismem w języku niemiecku. Zielonogórzanin zwrócił na nią uwagę, bo była przeczepiona do cienkiego sznurka, na którym umieszczona została zszywka.

Loty balonem. Zaskakujące historie listów z balonami

W środę, 31 maja nasza gazeta w sąsiednim województwie – Głos Wielkopolski – opisał przypadek obiektu przypominającego balon znalezionego w okolicach Białej Wsi w powiecie grodziskim. Ale to znalezisko postawiło na nogi policjantów i strażaków. Ostatecznie, zdaniem policji była to prowizoryczna, dziecięca zabawka, przypominająca spadochron. Ale z tezą policjantów nie zgodził się Dariusz Jaskulski, radioamator i miłośnik sond z Zielonej Góry, który skontaktował się z redakcją, wyjaśniając, że są to pozostałości powłoki balonu oraz spadochron i rozwijak z zestawu do sondowania atmosfery.

Kto i dlaczego wysłał różową karteczkę balonem? Odpowiedzi można się domyślić, wczytując w niewyraźne pismo. „Luise, stałaś się pięknym aniołkiem” – pisze nadawca, który życzy miłej podróży, podkreśla smutek i zapewnia, że Luise zostanie w pamięci. Prawdopodobnie, list został wysłany w dniu pogrzebu, bez nadziei na odpowiedź.