Projekt o migracjach. Uczniowie z Ekonomika w Zielonej Górze pracowali z rówieśnikami z Hiszpanii, Włoch i Niemiec

Projekt „Migracja w UE – szansa czy zagrożenie?” - podejmuje aktualny temat, który od lat zajmuje i polaryzuje państwa UE i ich obywateli. W 2017 r. do krajów UE wyemigrowało 4,4 mln osób, z czego do UE-28 przybyło około 2,4 mln imigrantów z krajów spoza UE. Taka sytuacja prowadzi do odrodzenia się tendencji nacjonalistycznych i poczucia izolacji imigrantów w wielu krajach UE.

„Migracja w UE – szansa czy zagrożenie?” - różne konteksty

- W różnych działaniach projektowych brało udział tysiąc uczniów – mówi koordynatorka projektu Jadwiga Tomczyk. – Rozpatrywaliśmy migrację w różnych aspektach. W kontekście przeszłości zajęliśmy się kulturami polską i żydowską. Mieliśmy spotkanie w Krakowie. Dyskutowaliśmy o tym, jakie konsekwencje mają postawy nacjonalistyczne. Uczniowie odbyli wizytę w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, spotkali się ze świadkiem historii.

Polska była kiedyś bardzo liberalnym krajem i domem dla dużej społeczności żydowskiej. Pod koniec XVIII wieku mieszkało tu 80 procent wszystkich Żydów na świecie. Przybywali do Polski od wieków, praktycznie z terenów całej Europy. Uczniowie zajmują się zatem stereotypami religijno-kulturowymi oraz pytaniem, skąd się one biorą i dlaczego są tak uporczywe.

- W trakcie projektu wybuchła wojna na Ukrainie i nabrał on też innego znaczenia. Polska stała się domem dla wielu Ukraińców. Nasi uczniowie włączyli się do pomocy. Organizowali m.in. zajęcia dla Ukraińców – dodaje nauczycielka.

W Niemczech, Włoszech i Hiszpanii uczniowie badali aspekt migracji w teraźniejszości i dyskutowali o przyszłości.