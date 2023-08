Lubuscy komornicy sprzedają na licytacjach 16 domów. Gdzie są, ile kosztują? Sprawdzamy!

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-09-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy Chopina 52/bl. 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski, pokój nr 227, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest dłużnik, położonej przy Płonica 45A, 66-446 Deszczno , dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Chopina 52 bl. 15, Gorzów Wlkp., 66-400 Gorzów Wlkp.) prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00023892/0. Opis nieruchomości: Gospodarstwo rolne - nieruchomości tworzące jedną gospodarczą całości w postaci gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzą: a. nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem gospodarczym przystosowanym do hodowli drobiu, budynkami garażowymi oraz pozostałymi budynkami gospodarczymi, położona w Płonicy 45A, gm. Deszczno, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00023892/0 oraz b. nieruchomości gruntowa, częściowo zabudowana budynkiem gospodarczym, położona w Płonicy 45A, gm. Deszczno, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00062009/9. W toku postępowania egzekucyjnego, na podstawie danych i ustaleń przygotowanych przez biegłego, ustalono iż obie nieruchomości tworzą jedną i niepodzielną gospodarczo całość gospodarstwa rolnego, wzajemnie od siebie zależną i uzupełniającą. Przedmiotem licytacji są następujące nieruchomości: a. nieruchomość gruntowa, zabudowana, stanowiąca działkę gruntu nr 20/2 o pow. 0,82 ha (8200 m kw), oznaczona jako grunty rolne zabudowane. Przedmiotowa działka zabudowana jest: budynkiem mieszkalnym, budynkiem gospodarczym przystosowanym do hodowli drobiu, budynkiem garażowym dla pojazdów osobowych, budynkiem garażowym dla pojazdów rolniczych, budynkiem gospodarczym - dawny magazyn słomy, niewielkim budynkiem niemieszkalnym oraz murowaną wiatą. Ponadto na części działki usytuowana jest otwarta wiata, w przeszłości przeznaczona do celów hodowli drobiu, obecnie w bardzo złym stanich technicznym nadającym się do rozbiórki lub remontu (większa część tej wiaty położona jest na sąsiedniej działce nr 20/4, wchodzącej w skład odrębnej nieruchomości - księgi wieczystej). Nieruchomość od dłuższego czasu pozostaje niezamieszkała, większość budynków jest niewykorzystywanych i nie są one bieżąco konserwowane. Dla nieruchomości została urządzona księga wieczysta oznaczona nr GW1G/000023892/0, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych. b. nieruchomość gruntowa, stanowiąca niezabudowaną działka gruntu nr 21/2 o pow. 2,69 ha - oznaczona jako grunty rolne, łąki, pastwiska i działka gruntu nr 20/4 o pow. 0,66 ha - oznaczona jako grunty rolne - na większej części działki usytuowana jest otwarta wiata o łącznej pow. zabudowy wynoszącej 1924,00 m kw, w przeszłości przeznaczona do celów hodowli drobiu, obecnie w bardzo złym stanie technicznym nadającym się do rozbiórki lub remontu (mniejsza część tej wiaty położona jest na sąsiedniej działce nr 20/2, wchodzącej w skład odrębnej nieruchomości - księgi wieczystej). Łączna powierzchnia obu w/w działek wynosi 3,35 ha. Nieruchomość od dłuższego czasu jest niewykorzystywana i nie jest ona na bieżąco konserwowana. Dla nieruchomości została urządzona księga wieczysta oznaczona nr GW1G/00062009/9, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych. Suma oszacowania wynosi 741 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 555 900,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 74 120,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe 96 1160 2202 0000 0002 4599 5538.

