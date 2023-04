Lubuski Teatr został zaproszony na najbardziej prestiżowy festiwal świata! Trwa zbiórka na wyjazd

Lubuski Teatr w Zielonej Górze dostał zaproszenie na najbardziej prestiżowy festiwal teatralny na świecie. Przez miesiąc będzie tam pokazywał mickiewiczowskie „Gusła”. Koszty wyjazdu są jednak bardzo duże, stad prowadzona jest zbiórka pieniędzy…

- Gusła to takie nasze wyjątkowe dziecko, bo to owoc naszego „romansu” z Instytutem Teatralnym w Warszawie i projektem „Przestrzenie Sztuki”. To w ramach tego projektu wyjechaliśmy do malutkich wiosek, gdzie graliśmy fragmenty „Guseł” mickiewiczowskich. A potem kończyło się to wspólną biesiadą z mieszkańcami, ze wspólnym śpiewaniem, opowiadaniem o teatrze – mówi dyrektor Lubuskiego Teatru Robert Czechowski.

Mickiewicz trafił pod strzechy

- A cel był taki, żeby Mickiewicz, teatr trafił pod strzechy. Przerosło to najśmielsze oczekiwania nie tylko moje, ale i wszystkich zaangażowanych w projekt osób. Uświadomiło to nam, że od tego teatr wyszedł. Tak się teatr zaczął. Potem poszliśmy w nowoczesny budynki, nowoczesny sprzęt i zapomnieliśmy o tych źródłach. A to było bardzo oczyszczające.

Z czasem zespół Lubuskiego Teatru zaczął grać większe fragmenty. A potem doszedł do wniosku – z Grzegorzem Bralem, który wyreżyserował ten spektakl – że powinna powstać wersja plenerowa. I powstała. I była grana w kościołach, świetlicach, na łąkach… - mówi Czechowski.

Mickiewiczowskie "Gusła" w reżyserii Grzegorza Brala w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze Jacek Katos

Festiwal w Edynburgu - marzenie każdego teatru

- W następnym roku, dzięki dalszemu sponsorowaniu przez Instytut Teatralny w Warszawie, zrealizowaliśmy wersję sceniczną tego spektaklu, z kapitalnymi kostiumami, z muzyką graną na żywo, częściowo improwizowaną – mówi dyrektor. - I taki owoc pokazywaliśmy i pokazujemy na licznych festiwalach oraz na naszych deskach scenicznych. I ku naszej uciesze, ta wersja otrzymała zaproszenie na najbardziej prestiżowy na świecie festiwal teatralny do Edynburga, gdzie kilkaset teatrów wystawia przez cały sierpień swoje spektakle. Dostaliśmy zaproszenie z prestiżowego teatru i jeśli uda nam się zebrać odpowiednie fundusze, będziemy grać w bardzo dobrym miejscu.

Dyrektor apeluje o wsparcie

Dyrektor Czechowski przypomina, że Grzegorz Bral nie jest osobą anonimową na tym festiwalu. On go wygrał swoimi Lamentacjami i potem pokazywał je na całym świecie. Bo Edynburg to takie okno na świat. Na ten festiwal ciężko się dostać, trudno też uzbierać środki, by tam pojechać. Bo to pobyt miesięczny. Ale to tam przyjeżdża kilkuset przedstawicieli - prganizatorów festiwali w Europie i na świecie. I zapraszają najciekawsze spektakle do USA, Korei, Chin, Meksyku itd.

- To olbrzymia szansa na niebywałą promocję miasta, województwa. Mamy mocne wsparcie organizatora, miasta. Złożyliśmy wniosek do ministerstwa kultury, ale na razie nie otrzymaliśmy pozytywnej odpowiedzi poza tym, że dostaliśmy 74 punkty, a dotacja była przyznawana od 75 punktów – zauważa Czechowski. - Tam staraliśmy się pozyskać 300 tys. zł, bo cały koszt wyjazdu będzie oscylował w okolicy 500 tys. zł.

Mickiewiczowskie "Gusła" w reżyserii Grzegorza Brala w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze Jacek Katos

Koszty wyjazdu i miesięcznego pobytu są duże, stąd prośba o pomoc

Miesiąc festiwalu oznacza poniesienie znacznych kosztów związanych z transportem scenografii, wyjazdem zespołu aktorskiego i technicznego, pokryciem kosztów noclegów i wyżywienia oraz kosztami promocji, tłumaczeń, itd.

- Wierzę gorąco, że uda się nam uzbierać te fundusze. Zwracam się z apelem do firm, banków, każdego, kto może pomóc uzbierać te brakujące środki – mówi dyrektor. - To będzie spełnienie najwspanialszych marzeń, przede wszystkim aktorów. Chciałbym, żeby taka nagroda spotkała ten skład i żeby pojechali do Edynburga, a dzięki temu potem na inne festiwale.

Mickiewiczowskie "Gusła" w reżyserii Grzegorza Brala w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze Jacek Katos

Liczy się każda złotówka. Lubuski Teatr dziękuję za wsparcie

Dodajmy, że „Gusła” w reżyserii Grzegorza Brala to sztuka obrzędowo – muzyczna. Do mówienia i śpiewania. Stąd refreny. To także sztuka polityczna, opowiadająca niejako o utracie przez Polskę niepodległości i tęsknocie za własnym krajem. Opowiadająca o najważniejszych dla człowieka wartościach.

W pełni muzyczny spektakl (genialna oprawa muzyczna Daniela Grupy) z niebywałymi kostiumami Adama Łuckiego ściska za gardło i pomaga pojąć głęboki sens słów Mickiewicza.

Firmy i instytucje, które chciałyby wesprzeć wyjazd „Guseł” na Edinburgh Fringe Festival prosimy o kontakt z koordynatorem projektu: Kamilem Derdą pod numerem telefonu: 784 001 865.

Osoby prywatne mogą wpłacać darowizny na konto: 71 1090 1535 0000 0000 5305 9206 z dopiskiem „Darowizna na wyjazd spektaklu „Gusła” na Fringe Festiwal w Edynburgu”.