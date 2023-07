Lubuski Zlot Singli to impreza dla tych, którzy lubią nawiązywać nowe znajomości. Ta impreza potrwa aż trzy dni!

Zloty singli to ogólnopolska inicjatywa. W ubiegłym roku po raz pierwszy odbył się Lubuski Zlot Singli. Uczestnikom zeszłorocznej imprezy - a było ich około 300 - wydarzenie to tak bardzo przypadło do gustu, że zwrócili się do organizatora, by i w tym roku odbyła się ta impreza.

- Zostałem zmuszony (śmiech). W tym roku już wiemy, że osób będzie na pewno więcej niż w roku ubiegłym. Chęć uczestnictwa w Lubuskim Zlocie Singli wyraziły osoby z różnych zakątków województwa, a nawet z Holandii. Ludzie chcą tu przyjechać, fajnie spędzić czas i nawiązać nowe znajomości - mówi nam organizator imprezy.

Ważna informacja jest taka, że choć jest to zlot singli, to nie jest on tylko dla singli. Jest dla wszystkich tych, którzy są otwarci na ludzi, chętni są do poznawania nowych osób. Okazuje się, że w zlotach udział biorą także party oraz małżeństwa. Jednak najczęściej przyjeżdżają tu grupy znajomych. Można oczywiście przyjechać też w pojedynkę. - Na brak towarzystwa nikt nie będzie narzekać - podkreśla organizator wydarzenia. Dodaje przy tym, że na wstępie wszyscy otrzymują plakietki ze swoimi imionami, które noszą w widocznym miejscu. - Tutaj wszyscy są po imieniu bez względu na wiek. To też tworzy dobrą atmosferę - słyszymy od naszego rozmówcy.