Lubuskie domy warte miliony - tak mieszkają najbogatsi Lubuszanie. Teraz te okazałe rezydencje są na sprzedaż |OFERTY i ZDJĘCIA

Sprawdziliśmy, jakie najdroższe domy wystawiono na sprzedaż w Lubuskiem. Ofert jest kilka. Najdroższa z prezentowanych poniżej nieruchomości kosztuje 8,5 mln złotych, a najtańsza 3 mln złotych. Czym wyróżniają się te domy na tle innych? Mają gustownie i stylowo urządzone wnętrza, imponujące tereny wokół, niektóre z nich są w pełni nowoczesnymi, inteligentnymi nieruchomościami lub takimi, które mają własną strefę SPA: basen, saunę, jacuzzi, czy siłownię. Co ciekawe, praktycznie każdy z tych domów został urządzony w innym stylu: znajdziecie tu wnętrza w stylu klasycznym, glamour, nowoczesnym, czy boho.

Ofert sprzedaży domów w województwie lubuskim nie brakuje i z pewnością każdy z zainteresowanych zakupem nieruchomości znajdzie coś dla siebie. Przeglądając serwis ogłoszeniowy otodom.pl można znaleźć oferty sprzedaży domów zarówno z mniejszych, jak i większych miejscowości, a także domów tańszych i droższych. Tych, które mają niewielki teren wokół i takie, które mają bezpośredni dostęp do akwenów.

Zainteresowani nieruchomością?

Oferty te pochodzą z serwisu otodom.pl. Pod każdym ze zdjęć prezentowanych w galerii podajemy bezpośredni link do oferty sprzedażowej. Jeżeli wpadnie wam w oko któryś z tych domów, wystarczy, że klikniecie, a automatycznie znajdziecie się na stronie oferty, gdzie znajdziecie dane kontaktowe do sprzedawców - w znacznej większości są to oferty biur nieruchomości.

