Lubuskie odruchy serca. Mieszkańcy Zielonej Góry, Nowej Soli i wielu lubuskich miast dzielą się, czym mogą

To miliony gestów, które chwytają za serce. Od kilku dni w Lubuskiem, jak i w całym kraju, trwa zbiórka darów dla Ukraińców. Zebrane rzeczy trafiają do uchodźców, którzy przyjeżdżają do nas, ale będą dostarczone bezpośrednio na Ukrainę. Zielona Góra, Gorzów Wlkp., Nowa Sól, Żary. Sprawdziliśmy, co potrzebne jest teraz najbardziej, co faktycznie przyda się naszym sąsiadom.