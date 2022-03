Zielonogórskie parafie pomagają uchodźcom z Ukrainy. Księża chcą przyjąć uchodźców na plebanie. Też zgłoś pomoc!

W parafii konkatedralnej pw. św. Jadwigi Śląskiej

- Pomysł na przyjęcie ukraińskiej rodziny zrodził się już w piątek, kiedy oglądaliśmy w mediach relację z wydarzeń zza naszej wschodniej granicy - mówi ks. kan. dr Adrian Put, proboszcz parafii konkatedralnej pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze. - To, co przekazywano przy pomocy mediów było bardzo przejmujące.

Proboszcz Put poczuł się zobowiązany do pomocy ludziom, których życiowa sytuacja zmusiła do ucieczki z własnego kraju. Przyszła myśl o wolnym mieszkaniu, które przynajmniej do wakacji pozostawałoby bez lokatora. Mieszkanie jest dwupokojowe z łazienką. Przyszli lokatorzy, prócz dachu nad głową będą mieli zapewnione wyżywienie.