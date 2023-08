Lubuszanie z pasją. Katarzyna Piskorz z Gorzowa pokazała w Zielonej Górze część swojej kolekcji

Pasja Katarzyny Piskorz trwa od wielu lat. Została miłośniczką książek Lucy Maud Montgomery już jako dziecko.

– Moja pasja zaczęła się w trzeciej klasie szkoły podstawowej, kiedy pierwszy raz przeczytałam „Anię z Zielonego Wzgórza”. To miłość do końca życia. Nie ma innego wyjścia – uśmiecha się pani Katarzyna i przybliża postać głównej bohaterki cyklu książek Montgomery. – Ania jest wspaniałą bohaterką, z którą wiele dziewczyn się utożsamia. One czują, mają wyobraźnię, chcą się kształcić, bo bardzo ważną rzeczą w książkach Montgomery jest to, że jej bohaterki chcą być mądre i dorównać mężczyznom – mówi gorzowianka.