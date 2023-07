II Zlot Fanów Ani z Zielonego Wzgórza w Zielonej Górze. Ania sprzed stu lat wciąż wzrusza i inspiruje | WIDEO I ZDJĘCIA

– Pomysł narodził się w naszych głowach – przyznała bibliotekarka Anna Urbańska, jeszcze jedna pracownica też ma tak na imię, a kilka pozostałych także są miłośniczkami Ani Shirley. – Naturalnie narodził nam się pomysł na przybliżenie i przypomnienie, kim jest Ania, jakie książki pisała Mongomery i sprawdzenie, czy dzisiaj Ania jest nadal lubiana i cieszy się ciekawym odbiorem – wyjaśniła okoliczności organizacji bibliotekarka.

We wtorkowe popołudnie w siedzibie filii 4 i 9 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida przy ul. Podgórnej 45 odbył się II Zlot Fanów Ani z Zielonego Wzgórza. Frekwencja pokazała, że historia, która zaczęła się ponad sto lat temu wciąż wzrusza i inspiruje.

– Cenię, ją za to, że zawsze wiedziała, co chciałaby robić. Miała wybujałą wyobraźnię. Ja też lubię sobie coś wymyślać. Lubiła czytać książki, ja też lubię czytać – wymieniła podobieństwa bibliotekarka Kornelia Waloch. – Wydaje mi się, że jest dobrym wzorem dla dziewczyn, żeby wiedzieć, czego się chce i poszukiwać, co by się chciało pociągnąć i robić. Warto być dobrym i empatycznym dla innych ludzi, bo do dobro wraca.