Marszałek Elżbieta Anna Polak rapuje w Hot16Challenge2

- Dobrze mnie znacie, lubię takie akcje – zaczyna marszałek Elżbieta Polak. A słowami: „Lubuskie, Lubuskie, jak wy to robicie? U was się zaczęło, a wszyscy żyjecie! Pytałam, błagałam, niech rząd się zachowa, w waszych rękach życie i ojczyzna zdrowa” – nawiązuje do sytuacji, gdy już po kilku dniach pobytu w szpitalu pacjenta „zero” zaczęło brakować środków ochrony osobistej.

Gdy zarząd województwa zorientował się, że rząd nie jest w stanie w wystarczający sposób wesprzeć lubuskiej służby zdrowia, we współpracy z lokalnymi firmami, zrobił olbrzymie zakupy m.in. w Chinach. To właśnie pudła, w które zapakowany został sprzęt dla naszych szpitali, stanowią tło teledysku.