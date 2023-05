Matura 2023 W Lubuskiem. Egzamin pisemny z języka polskiego w III i VII LO w Zielonej Górze

Bartek Modrzyk z Sulechowa, który zakończył naukę w III Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze przyznaje, że język polski to ważny egzamin, choć planuje pójść na studia na medycynę i wybrał rozszerzone egzaminy z chemii i biologii. - Przez tydzień ostro powtarzałem 40 lektur, które mogą się pojawić na egzaminie - mówi maturzysta. - Może humaniści inaczej podchodzą do tego egzaminu, ale my z klasy biologiczno-chemicznej...

Matura 2023. Zmiany na egzaminie pisemnym, wracają egzaminy ustne

Matura 2023. Jedno po staremu, drudzy po nowemu

A dlaczego matura 2023 to dla absolwentów liceów ogólnokształcących nowe zasady, a dla absolwentów techników - stare?

To wynik likwidacji gimnazjów. W tym roku pierwszy raz kończy naukę młodzież w czteroletnich liceach ogólnokształcących oraz ostatni raz kończy naukę w czteroletnich technikach. Stąd jedni szli już nowym, inni starym programem.

Maturzyści w Zielonej Górze byli w dobrych nastrojach, ale stres też im towarzyszył. Liczyli na "Lalkę", "Pana Tadeusza", poezję Szymborskiej...

- No "Lalka" musi być na maturze. Jakże inaczej? To jak z filmem "Kevin sam w domu". Święta bez Kevina to nie święta. Matura bez "Lalki" to nie matura - żartowali maturzyści. Wszyscy liczyli, że tematy podejdą i egzamin z języka polskiego nie będzie taki straszny. Podobnie z innymi. Maturalne zmagania potrwają do 23 maja.

Jak poszła matura 2023? Okaże się 7 lipca, kiedy to Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki tegorocznych matur.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, natomiast wynik brany jest pod uwagę podczas naboru na studia w wybranej przez maturzystę uczelni.