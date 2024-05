Znamy laureatów wojewódzkiego konkursu o Czerwonym Krzyżu! Odbyły się też happeningi i akcje! Zobaczcie

8 maja na obchodzony jest Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Z tej okazji w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze odbył się 42. Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Czerwonym Krzyżu i Międzynarodowym Prawie Humanitarnym. Wzięli w nim udział laureaci etapów rejonowych z całego województwa.

- Rozpoczynamy świętowanie od uczczenia urodzin Henri Dunanta - ojca idei tej wielkiej akcji humanitarnej, które przypadają 8 maja. Stąd też tradycyjnie organizujemy ten wojewódzki konkurs. Uczniowie piszą test z wiedzy o Czerwonym Krzyżu i Międzynarodowym Prawie Humanitarnym – mówi Bogusława Fediuk- Pelińska z Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK. I wierzy, że ci młodzi ludzie, zainteresowani pomaganiem w przyszłości staną się działaczami PCK, honorowymi dawcami krwi, będą propagować ideę Czerwonego Krzyża. - Konkurs jest organizowany dla klas szóstych i ma trzy etapy: szkoła, rejon i województwo. Mamy siedem rejonów i z każdego rejonu walczą o miejsca jego reprezentanci.

Konkurs jak sztafeta pokoleń

Do konkursu przygotowują szkolni opiekunowie PCK. A nie są to łatwe zmagania, bo trzeba mieć szeroką wiedzę, wszak PCK działa od 105 lat.

Zdaniem członka jury Bogusławy Breitkopf z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli - tematyka konkursu wykracza daleko poza podstawę programową. A że żyjemy w nieciekawym momencie historycznym, ta wiedza jest bardzo ważna. Oby się nigdy nie przydała.

Nestorka PCK Anna Kozłowska nie kryje zadowolenia, gdy widzi, jak młodzież garnie się do konkursu i do działania w ramach wolontariatu.

- Kiedyś sobie taki konkurs wymyśliliśmy i cieszę się bardzo, że jest on kontynuowany. I że co roku nie brakuje chętnych do udziału w nim – podkreśla pani Ania. - Czerwony Krzyż to najpiękniejsza organizacja w świecie. Ja się zawsze cieszę, jak widzę czerwony krzyż na samochodzie, jak są różne akcje. To nie jest prawda, że działając w PCK tylko dajemy coś innym. Ono też wiele nam daje. Działałam w PCK, harcerstwie, współpracowałem z wieloma organizacjami i wiele pięknych inicjatyw mogło być realizowanych.

Bardzo wysoki poziom wojewódzkiego etapy. Podziękowania dla uczestników i ich opiekunów

Paula Pelińska-Butyniec, wiceprezes lubuskiego zarządu okręgowego PCK dodaje, że młodzież poświęca wiele czasu na przygotowanie się do konkurs. Do etapu wojewódzkiego dostają się tylko dwie osoby z każdego rejonu z najwyższą liczbą punktów, zdobytą na drugim etapie zmagań.

- Uczniowie korzystają z różnych publikacji, ale także z materiałów zamieszczanych na stronie PCK – podkreśla pani wiceprezes. - Jesteśmy dumni z młodzieży, która co roku wykazuje się tak szeroką i szczegółową wiedzą. Poziom był bardzo wysoki. Uczestnicy mieli 45 minut na rozwiązanie zadań, ale wielu z nich już po 20 minutach było gotowych do oddania testu. O miejscach decydowały niuanse np. powołanie się na ustawę z dokładną datą (dzień, miesiąc, rok).

Jeden z uczestników konkursu, Filip Naruszewicz, przyznaje, że do etapu wojewódzkiego przygotowywał się przez trzy tygodnie, poświęcając dziennie co najmniej pół godziny. Ale jak mówi, ta wiedza na pewno przyda się w życiu.

W wojewódzkim etapie konkursu walczyło o miejsca 14 osób (najwięcej zdobytych punktów to 34,5). Laureatkami trzech pierwszych miejsc zostały: Tola Pszeniczna z SP w Grabicach (I miejsce), Aleksandra Radwańska z SP-2 w Lubusku (II miejsce)i Sabina Skowron z SP w Grabicach. Na czwartym miejscu znalazł się Filip Naruszewicz z SP w Czarnowicach, któremu do zwyciężczyni zabrakło tylko 1 punktu, a na piątym Weronika Marek z SP w Niedoradzu. Gratulujemy!

Happeningi na zielonogórskim deptaku

Z okazji święta na zielonogórskim deptaku odbył się też happening, dzięki któremu można było nie tylko nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, poznać historię PCK.

- Wyszliśmy z naszym klubem Seniora Grono, a także z SIMami (społeczni instruktorzy młodzieżowi) do ludzi, by wspólnie świętować, organizować zabawy i akcje edukacyjne – mówi Marcin Bleszcz z PCK.

Jak dodaje Kacper Majkowski, każda okazja jest dobra, by nieść czerwonokrzyskie idea, zarażać ludzi wolontariatem czy wspólnie się bawić.

- Przy okazji też zbieramy pieniądze dla najbardziej potrzebujących w województwie lubuskim – mówi Kacper.

