Maturzyści z III LO opanowali CRS! Bo jak mówili, miło szaleć na studniówce, kiedy czas ku temu. Zobacz film i zdjęcia! Leszek Kalinowski Mariusz Kapała

W sobotę, 14 stycznia br. w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Zielonej Górze, odbyła się studniówka maturzystów z III LO im. Tadeusza Kotarbińskiego. Jak mówili uczniowie za Janem Kochanowskim – miło szaleć, kiedy czas ku temu. A po zabawie ostre kucie do egzaminów maturalnych. Co nie znaczy, że już wcześniej uczniowie nie przygotowywali się do wiosennych zmagań z testami.