Międzyrzecz. To pierwsze tak duże targi wojskowe u nas! Maszyny bojowe, wyrzutnie rakietowe, nowoczesny sprzęt armii. Zobaczcie!

Militaria, pokaz musztry paradnej i wojskowa przysięga. Między innymi takie atrakcje przygotowało wojsko dla wszystkich, którzy odwiedzą Wojskowe Targi Służby i Pracy w Międzyrzeczu. Miasto jako jedno z szesnastu w całym kraju zostało wybrane do organizacji tego wydarzenia.

Jak wygląda służba w armii?

Tak duże i ogólnopolskie targi wojsko organizuje po raz pierwszy. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zachęcenie do podjęcia służby w mundurze. Ma ono ułatwić zdobycie kompleksowej wiedzy na temat pracy oraz możliwości rozwoju zawodowego w polskiej armii. Każdy odwiedzający może osobiście porozmawiać z doświadczonymi żołnierzami i poznać odpowiedzi na pytania dotyczące tego, jakie wymagania stawia wojsko i co ma do zaoferowania za zawodową służbę.