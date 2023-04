Miejskie autobusy na os. Przyjaźni? Tego od lat domagali się mieszkańcy. Teraz mają powiedzieć, gdzie mają być przystanki

Próbne jazdy autobusami MZK po osiedlu Przyjaźni

Razem z Jackiem Newelskim, Oskarem Suchodolskim i Danielem Kapicą z MZK wykonaliśmy jazdy próbne przez ulice: Francuską, Kraljevską, Budziszyńską i Węgierską. 12-metrowy autobus elektryczny bez problemu pokonał wszystkie skrzyżowania i zakręty. - Chcemy zaproponować również poranne kursy, które obsłużą uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 18 i Zespołu Szkół Ekologicznych – napisał radny. - Jestem przekonany, że będzie to ogromne ułatwienie dla mieszkańców osiedla Przyjaźni, którzy do tej pory korzystali z oddalonych przystanków przy ulicach Wyszyńskiego, Aleja Wojska Polskiego czy też obok Polmozbytu.

Z osiedli Leśnego, Zacisze na osiedle Przyjaźni

- To bardzo dobra wiadomość. Od lat domagamy się tutaj przystanków autobusowych. Osiedle się starzeje, coraz trudniej jego mieszkańcom dojść do przystanków i się poruszać. A przecież wiadomo, że z autobusów MZK korzystają głównie seniorzy oraz dzieci i młodzież – mówi emerytka Wanda Frąckiewicz. – Dwie duże szkoły na osiedlu też odczują poprawę, bo dotąd uczniowie muszą docierać do szkoły pieszo albo rodzice ich podwożą pod szkoły, co powoduje ogromne korki.

Paweł Turłowski uważa, że kursy powinny zaczynać się na osiedlach: Leśnym, Zaciszu i zabierać stamtąd dzieci do ich szkół rejonowych na os. Przyjaźni. Te szkolne kursy mogłyby być rano i po zakończeniu lekcji.

- W godzinach szczytu mogłyby jeździć tu autobusy 12-metrowe, ale w pozostałych godzinach mógłby tu kursować miniautobusy. Chyba że byłyby to jakieś długie trasy – zauważa Weronika Gałucka.