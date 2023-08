Mieszkaniec Zielonej Góry zwraca uwagę na to miejsce. - Tam jest po prostu syf - uważa. Magistrat zareagował od razu

Nieruchomości w Zielonej Górze. Zapomniane miejsce?

Pan Zbigniew mieszka w pobliżu dawnej siedziby Domu Samotnej Matki przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze. Od miesięcy nie może patrzeć na bałagan na posesji wokół obiektu. – Na chodniku i parkingu przy dawnej siedzibie Domu Samotnej Matki jest po prostu syf. Jak ten dom jeszcze działał, to pensjonariuszki prawie codziennie teren sprzątały, a teraz jest tam pustostan – relacjonuje Czytelnik. – Nie widać właściciela, kogoś, kto by się tym zajmował. To już długo trwa.[/cyt]

Pan Zbigniew podzielił się opinią z sąsiadami i przytacza także ich opinie. – Też mówią, że to jest skandal, taka zapomniana ziemia. Na parkingu trudno jest posprzątać, bo jest rotacja samochodów, ale tam też nikt nie sprząta – dodaje.