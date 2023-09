Miliony dla lubuskich samorządów. Były zaniedbane pegeery, a będą wielkie inwestycje

Są już wyniki rządowego programu dla terenów popegeerowskich. Do województwa lubuskiego trafiły ogromne pieniądze, które

gminy będą mogły przeznaczyć na budowę nowych dróg i chodników, remiz strażackich, remonty placówek oświatowych czy modernizację sieci kanalizacyjnych.

To są te obszary, które zostały w dramatyczny sposób potraktowane przez liberałów na początku lat dziewięćdziesiątych i pozostawione same sobie. Teraz mogą liczyć na wsparcie, ponieważ program zrównoważonego rozwoju naszego kraju zakłada równomierny rozwój wszystkich regionów, a więc również tych najmniejszych miejscowości. Do województwa lubuskiego trafia ogromna kwota. Ona pozwoli na realizację kilkudziesięciu projektów i to są dobre informacje dla lubuskich samorządowców, którzy oczekiwali tego wsparcia w bardzo ważnych inwestycjach - mówi Władysław Dajczak, wojewoda lubuski.