Młodzi Lubuszanie pokazali nam, jak należy dbać o bezpieczeństwo

Nasz konkurs „Bezpieczne wakacje w mieście i na wsi”, który skierowany był do najmłodszych mieszkańców Lubuskiego, dobiegł końca. Konkurencja była ogromna, a wszystkie nadesłane prace wyróżniały się kreatywnością.

Wakacje to wspaniały czas. To ponad dwa miesiące na to, by uczniowie mogli złapać oddech od szkoły, nauki i codziennych obowiązków. To czas, w którym dzieci i młodzież nie tylko odpoczywają, ale też podróżują, spędzają czas ze swoimi rówieśnikami, czy to na rowerowych przejażdżkach, na obozach, czy też na podwórkowych zabawach lub nad wodą. Ityle, ile takie aktywności dają radości, tyle samo wokół nich czyha niebezpiecznych sytuacji... Dlatego tak ważny jest rozsądek i znajomość zasad bezpieczeństwa.

Wraz z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem, KOWR-em oraz firmą ENEAOperator postanowiliśmy zorganizować konkurs promujący bezpieczne zachowania. Chcieliśmy promować ideę szczęśliwych i bezpiecznych wakacji, a także zachęcić najmłodszych mieszkańców naszego regionu do tego, by poszerzyli swoją wiedzę na ten temat, a także podzielili się z nią innymi.