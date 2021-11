Morsy z Zielonej Góry na Dzikiej Ochli bawiły się świetnie! Sezon na morsowanie w pełni

W piątek, 28 listopada, o godz. 13.00 na tzw. Dzikiej Ochli w Zielonej Górze, miłośnicy morsowania z regionu spotkali się, aby wspólnie zażyć orzeźwiającej kąpieli. Chętnych do wejścia do zimnej wody nie brakowało, w zabawie brało udział kilkadziesiąt osób, zarówno starszych jak i młodszych. Na miejscu spotkaliśmy m.in. panią Dorotę, Żanetę i Agnieszkę, które zachęcały do morsowania. - Zazwyczaj spotykamy się tutaj w niedzielę. Najpierw jest rozgrzewka, a później sama kąpiel trwa kilka minut. Niektórzy wchodzą do wody po dwa lub trzy razy. Jeżeli ktoś chciałby się przyłączyć to informacje o spotkaniach znajdzie w grupach Lodołamacze Spoko Tato czy Zielonogórskie Morsy na Facebooku - tłumaczą nasze rozmówczyni. I jednocześnie zapraszają wszystkich mieszkańców za tydzień na specjalne spotkanie mikołajkowe. O tym, jak wygląda taka rozrywka, przekonacie się, przeglądając naszą galerię! Wideo: Zielona Góra. Dzika Ochla. Lodołamacze Spoko Tato co tydzień urządzają rodzinne morsowanie

Maciej Dobrowolski