Na osiedle Zacisze wróciły autobusy. Na razie dwa. Jeżdżą nowymi trasami. To jeszcze nie koniec wszystkich utrudnień

Komunikacja miejska w Zielonej Górze. Wróciły autobusy na Zacisze

O przywróceniu ruchu na ulicy Prostej poinformował Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze. Od końca czerwca trwały prace na odcinku ul. Prostej od ronda Haliny Lubicz niemal do skrzyżowania z ul. Agrestową. To część inwestycji prowadzonej przez Zielonogórskie Wodociągi przy przebudowie kanalizacji deszczowej. Zgodnie z ostatnią zapowiedzią spółki, że do 6 października będzie możliwy przejazd tą trasą, kierowcy mogli korzystać z przejazdu ul. Prostą we wtorek, 3 października.

