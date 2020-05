Na Piast-Polanie ma być jeszcze ładniej. Będą nowe drzewa, urządzenia do ćwiczeń czy stoły do gry w szachy. Ruszają prace przy amfiteatrze

- Według projektu na polanie będzie wykonany dostęp do wody, pojawi się kranik - dodaje A. Kraśko. - Będą nowe nasadzenia drzew owocowych, pojawiają się czereśnie, śliwy, jabłonie. Nie zabraknie krzewów, by osłonić Piast-Polanę od dróg dojazdowych.

- Właściwie wszystko, co pierwotnie było zaplanowane, zostało zawarte w projekcie - mówi Anna Kraśko z Ruchu Miejskiego Zielona Góra.

Zadanie zgłosili do Budżetu Obywatelskiego 2018 przedstawiciele Ruchu Miejskiego Zielona Góra . Założenie było proste: ulepszyć funkcję Piast-Polany , która mieści się w okolicach zielonogórskiego amfiteatru. Wreszcie udało się wyłonić wykonawcę zadania. Podpisano już także umowę na realizację tego pomysłu.

Nowe urządzenia na Piast-Polanie będą wykonane z naturalnych materiałów

Projekt to efekt rozmów z mieszkańcami. Wysłuchania ich pomysłów, co wiedzieliby na tym terenie zielonym, który sąsiaduje z amfiteatrem. Co ciekawe, wszelkie nowe elementy na Piast-Polanie mają być wykonane z naturalnych materiałów.