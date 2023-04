Najbardziej aktywni młodzi wolontariusze z Zielonej Góry spotkali się na gali w ratuszu. To miejski finał konkursu Ośmiu wspaniałych

Sala ślubów zielonogórskiego ratusza w piątek wypełniła się niewiarygodną ilością dobra. Przyjechali uczniowie ze szkół podstawowych i średnich z Zielonej Góry, którzy zostali laureatami lub zdobyli wyróżnienia w konkursie Ośmiu wspaniałych. To przedsięwzięcie, w którym ci, którzy na co dzień pomagają innym, są wyróżniani i słyszą podziękowania oraz wyrazy uznania.

– Pandemia pokazała nam, jak dalece ważne jest pomaganie innym, jak dalece ważna jest uważność na potrzeby innych ludzi, i może jeszcze bardziej nas uwrażliwiła na potrzeby innych ludzi – mówiła podczas otwarcia Wioleta Haręźlak, dyrektor departamentu edukacji i spraw społecznych w Urzędzie Miejskim w Zielonej Górze. – Ogromnie się cieszę, że znowu możemy się spotkać i znowu powiedzieć o tym wszystkim, co robicie na co dzień, jak poświęcacie się innym osobom i jak trwacie w tym pomaganiu. Nie chodzi o okazjonalne pomaganie, ale o to, żeby czuć, że ta pomoc jest potrzebna, a ja jestem gotowy, żeby jej udzielić. Za to chcę wam ogromnie podziękować.