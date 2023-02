Najstarsze licea ogólnokształcące w Polsce. Te mury pamiętają nawet kilkaset lat historii. Poznaj najstarsze szkoły

Licea ogólnokształcące w Polsce cieszą się popularnością

W roku szkolnym 2020/21 w Polsce działało 3287 liceów ogólnokształcących, w tym 2099 szkół publicznych. Do liceów wybierają się najczęściej uczniowie, którzy wiedzą, że na pewno chcą podjąć studia po maturze. Ich plany są jeszcze nieokreślone lub zupełnie ukierunkowane na zawody techniczne. W klasach o różnych profilach mogą uczyć się niektórych przedmiotów w trybie rozszerzonym, co ułatwia przygotowanie do matury. Popularne profile klas w liceach:

humanistyczny,

matematyczno-informatyczny,

biologiczno-chemiczny,

językowy,

matematyczno-fizyczny,

przyrodniczy.

Według danych GUS łączna liczba wszystkich uczniów liceów ogólnokształcących (ponad 744 tys. uczniów) była wyższa od liczby uczniów techników (łącznie ponad 647 tys. uczniów) o blisko 100 tys. Licea od zawsze cieszyły się dużą popularnością.