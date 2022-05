Najważniejsze budynki w Zielonej Górze zaprojektował jeden człowiek. Sam też nadzorował budowę. W Muzeum Ziemi Lubuskiej jest wystawa o nim

Muzeum Ziemi Lubuskiej. Nowa wystawa

Wystawa „Albert Severin. Pierwszy architekt Grünbergu” to prezentacja dziejów architektonicznych Zielonej Góry poprzez postać architekta przedwojennego Grünbergu, działającego w naszym mieście w latach 1888-1920. To właśnie on zaprojektował, wytyczył i nadzorował budowę takich zielonogórskich miejsc, jak m.in. plac Bohaterów, park Piastowski, kompleks budynków szpitalnych przy ul. Wazów, budynków szkolnych przy ul. Chopina i Długiej, komendę straży pożarnej przy Kasprowicza, Urząd Celny przy ul. Dworcowej czy wieżę Bismarcka w Wilkanowie.