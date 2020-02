Narkotyki w jednym z mieszkań w Zielonej Górze. Były wszędzie: w szafkach, w pudełkach, a nawet w... lodówce.

Przy sobie miał ecxtasy, marihuanę, amfetaminę

Zielonogórscy policjanci wydziału do walki z przestępczością narkotykową ustalili, że na terenie jednego z osiedli mieszka mężczyzna, który może posiadać znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Gdy tylko ustalili rysopis mężczyzny, podjęli działania, żeby go zatrzymać. 11 lutego wieczorem, policjanci zwalczający przestępczość narkotykową wspólnie z funkcjonariuszami zespołu wywiadowczego zatrzymali wytypowanego mężczyznę. Przy zatrzymanym, w jego torbie podróżnej policjanci znaleźli tabletki ecstasy, a także woreczki z amfetaminą i marihuaną.

Narkotyki znaleziono w szafkach, pudełkach, lodówce

Zatrzymany to 29-letni mieszkaniec woj. lubuskiego. Mężczyzna od pewnego czasu zamieszkiwał w Zielonej Górze, w wynajmowanym mieszkaniu. Policjanci wraz z zatrzymanym udali się do jego mieszkania. To, co w nim zastali zaskoczyło nawet doświadczonych funkcjonariuszy. W pomieszczeniach mieszkalnych, w różnych miejscach: szafkach, pudełkach, a nawet w lodówce, ukryte były ponad dwa kilogramy różnego rodzaju narkotyków. Na miejsce została wezwana grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki, którzy przeprowadzili szczegółowe oględziny mieszkania i znajdujących się w nim substancji.