Nasze uczennice w finale ogólnopolskiego konkursu Państwowej Inspekcji Pracy - Poznaj swoje prawa w pracy

W konkursie Poznaj swoje prawa w pracy udział wzięło 8 tysięcy uczniów

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i od wielu lat popularyzuje program edukacyjny Państwowej Inspekcji Pracy pod nazwą „Kultura bezpieczeństwa”. Jego celem jest upowszechnianie zasad bhp i szeroko rozumianej idei bezpieczeństwa pracy. Co roku konkurs przebiega w trzech etapach: na poziomie szkolnym, wojewódzkim i ogólnokrajowym. W tegorocznych rozgrywkach wzięło udział 8.000 uczniów. Do finału przeszło 48 najlepszych z całej Polski. Zadaniem było rozwiązanie testu składającego się z pytań z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa pracy i legalności zatrudnienia.