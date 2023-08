No i to są konkretne zbiory! Lubuszanie ruszyli do lasów. Niektórzy wynoszą grzyby koszami i wiadrami. Są kurki, maślaki, borowiki...

Kosze Lubuszan pełne grzybów

Choć dopiero zawitał do nas sierpień, to już pojawiają się w naszym regionie jesienne akcenty. Nie, nie chodzi o liście na drzewach... Niedawno zapytaliśmy naszych Czytelników, czy w lubuskich lasach można już znaleźć grzyby? Takiego odzewu się spodziewaliśmy! Wysłaliście do nas ponad kilkadziesiąt zdjęć swoich zbiorów! Już teraz śmiało można stwierdzić, że grzybobranie 2023 w Lubuskiem będzie bardzo owocne. Część z Was wynosi z lasów całe kosze grzybów! Znajdziemy w nich prawdziwki, podgrzybki, kurki, maślaki czy kozaki. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii: