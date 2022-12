Nowe miejsce na zakupy w Zielonej Górze. Więcej sklepów w lubianej galerii

Galeria Pod Topolami w Zielonej Górze. Wrócił handel

Do lubianej i chętnie kiedyś odwiedzanej Galerii Pod Topolami w Zielonej Górze wróciło życie. Najpierw, na koniec września otworzyły się sklepy popularnych w Polsce sieci Dealz i Pepco, które zachęcają do zakupów niższymi cenami.

Na miejscu zrobimy też zakupy w sklepie znanej sieci drogerii Hebe.

Od końca października działa na piętrze Sinsay z odzieżą młodzieżową. Na początku listopada otworzyła się Galeria Kwiatowa Fleur de Lune oraz pingwinek.pl.

Trwają ostatnie przygotowania do otwarcia kolejnego miejsca na niedrogie zakupy. Na 15 grudnia zaplanowane jest otwarcie sklepu sieci KIK.