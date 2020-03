Nowe samochody dla urzędu marszałkowskiego za 763 tys. zł. Urzędnicy przesiadają się na hybrydy

- Przykładowe przebiegi poszczególnych aut z floty urzędu to 511 tys. km, 370 tys. km, 310 tys. km. Te pojazdy zostały skutecznie zużyte i dalsza ich eksploatacja zaczyna przekraczać próg opłacalności, dlatego z przyczyn ekonomicznych zostaną przeznaczone do sprzedaży - tłumaczy Michał Iwanowski, rzecznik urzędu marszałkowskiego. I dodaje, że nowe samochody będą oczywiście używane wyłącznie do celów służbowych.

Jakie dokładnie pojazdy zakupiono? Są to cztery toyoty camry po ok. 147 tys. zł za sztukę (ok. 591 tys. zł za całość) oraz jeden volkswagen passat za 172 tys. zł. Razem daje to kwotę ok. 763 tys. zł. Jak podkreślają przedstawiciele urzędu, mając na względzie dbałość o środowisko, zdecydowano się na cztery auta z napędem hybrydowym (toyota camry), które emitują mnie szkodliwych substancji.