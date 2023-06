Nowe sposoby leczenia cukrzycy. Tego uczyli się lekarze w Łagowie Lubuskim

Lekarz Dariusz Suchorski, dyrektor SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze, organizator konferencji, podkreśla, że wykłady pokazały, jak bardzo zmieniło się postępowanie z chorym na cukrzycę. Wiedza dokonuje milowych kroków w tym zakresie. Ważne jest więc to, by pacjent był jak najlepiej leczony. Żeby odsunąć czy uchronić go od powikłań od cukrzycy.

Lubuska Konferencja Diabetologiczna - wymiana doświadczeń

- Wszyscy przyjechali tu po to, by wchłonąć jak najwięcej tej nowej wiedzy. Spotkanie było bardzo intensywne. Brało w nim udział prawie sto osób, oni tę wiedzę niosą dalej do swoich zespołów – zauważa D. Suchorski. - To pozwala prawidłowo mierzyć się z zadaniami, jakie stawia przed nami cukrzyca i korzystać z najnowocześniejszej diagnostyki i terapii.

Prof. dr hab. n. med. Paweł Maga z Oddziału Klinicznego Angiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie mówi, że leczenie zespołu stopy cukrzycowej czy rozwiązywanie problemów naczyniowych wymaga zespołu interdyscyplinarnego. Bo ani diabetolog, internista, chirurg sam nie poradzi sobie z tym problem. Niewiele jest jednostek chorobowych, które wymagają współpracy zespołu. Torujemy właśnie tę ścieżkę współpracy. Dzieląc się doświadczeniami, sukcesami ale i naszymi porażkami wyciągamy wnioski, że tylko w szeroko pojętym zespole jesteśmy w stanie walczyć z tego typu problemami.