O nowoczesnych technologiach w służbie człowiekowi podczas konferencji "Dolina Miedziowa"

Nauka i technologie w służbie przemysłowi

KGHM Polska Miedź S.A. należy do ścisłej czołówki globalnych producentów miedzi i srebra. Miedź jest podstawą wielu technologicznych innowacji, w tym opartych o “zieloną energię”. Surowiec wykorzystują m.in. elektrownie fotowoltaiczne czy samochody elektryczne, które zawierają 4-krotnie więcej miedzi niż spalinowe. Miedziowy gigant funkcjonuje dzięki niezliczonej liczbie maszyn i urządzeń, których pracy nie można zatrzymać. Nic więc dziwnego, że KGHM i KGHM Centrum Analityki Sp. z o.o., przy współudziale Uniwersytetu Zielonogórskiego rozmawiają o nowoczesnych technologiach i ich wykorzystaniu w przemyśle. Konferencja “Dolina Miedziowa” to również doskonała okazja do rozmów na temat zarządzania danymi w obrębie takich zagadnień jak uczenie maszynowe, możliwość prognozowania zdarzeń, Big data oraz sztucznej inteligencji i jej zastosowaniu w przemyśle.

- Technologie pozwalają m.in. skracać czasy napraw, sprawiają, że urządzenia czy nawet całe systemy urządzeń - jak chociażby nasz system kopalniany, stają się bezpieczniejsze - mówi Andrzej Kensbok Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych KGHM Polska Miedź S.A. - Pozwalają z wyprzedzeniem przewidywać możliwość wystąpienia awarii i zdarzeń niebezpiecznych, czyniąc pracę ludzi bardziej bezpieczną. Poza tym obniżają koszty funkcjonowania dużych kompleksów przemysłowych - wyjaśnia wiceprezes.

Konferencja technologiczna "Dolina Miedziowa" w Zielonej Górze - 11.03.2022 r. Agnieszka Linka

Praktyczne korzyści analizowania danych tłumaczy Daniel Litocha Prezes Zarządu KGHM Centrum Analityki sp. z o.o. W obecnych czasach gromadzenie danych jest na porządku dziennym. Użytkownicy telefonów gromadzą informacje w telefonach, komputery samochodowe posiadają dane dotyczące samochodu. Wiele życiowych sytuacji lub awarii bylibyśmy w stanie przewidzieć, gdyby odpowiednio monitorować zgromadzone wcześniej dane. Uprzedzanie uszkodzeń pozwala ustrzec się sytuacji niebezpiecznych i uniknięcia kosztów naprawy. W przemyśle analiza danych ma jeszcze większe znaczenie, bo tam w grę wchodzi ogromna liczba maszyn, dużo większe koszty usuwania uszkodzeń oraz zdrowie i życie ludzkie.